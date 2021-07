Hockeysters winnen ondanks nauwelijks te passeren Kampong-goalie wederom ruim

Het lijkt gezien het scoreverloop moeizamer dan het was, want met groot machtsvertoon hebben de hockeysters ook hun tweede groepsduel gewonnen op de Olympische Spelen. Ierland bleef dankzij keepster Ayeisha McFerran lang in de wedstrijd, maar in het vierde kwart vielen de bevrijdende treffers voor Oranje alsnog (4-0).

Oranje geldt als favoriet en straalt dat ook uit. Alleen die McFerran, die had weer zo'n dag dat ze bijna niet te kloppen was.

De keepster van Kampong werd in 2018 al eens uitgeroepen tot de beste doelverdedigster op het wereldkampioenschap, waarop Nederland in de finale uiteindelijk te sterk was voor de Ierse vrouwen. En ook nu lag het initiatief bij de ploeg van bondscoach Alyson Annan.

Felice Albers blijft makkelijk scoren in Oranje en een snelle treffer van haar met de backhand leek de opmaat voor een grote zege. Maar ondanks het enorme overwicht bleef de score tot in het vierde kwart onveranderd.

In het vierde kwart gaat het hard

Nadat een treffer van Maria Verschoor werd afgekeurd, omdat na bestudering van de videobeelden bleek dat ze de bal op haar rechtervoet had gekregen, duwde uitgerekend Malou Pheninckx een aanval later de bal achter haar Kampong-teamgenoot McFerran. Daarna scoorden ook Laurien Leurink en Frédérique Matla (strafcorner) nog.

In de groepsfase speelt Oranje nog duels met Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Duitsland, voordat de kwartfinales beginnen met uit beide poules de beste vier landen. Het eerste duel werd met 5-1 gewonnen van India.