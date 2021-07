Kamminga pakt in Tokio zilveren medaille op 100 school achter Peaty

Arno Kamminga heeft zich in de olympische finale van de 100 meter schoolslag verzekerd van een zilveren medaille. Met zijn tijd van 58,00 hoefde hij in Tokio alleen, zoals verwacht, de Britse titelverdediger Adam Peaty voor zich te dulden: 57,37.

De voormalige reddingzwemmer uit Katwijk, die als tweede naar de finale ging, zwom in het Tokyo Aquatics Centre voor de eerste maal in zijn loopbaan een finale op een groot mondiaal titeltoernooi. Het brons ging naar de Italiaan Nicolo Martinenghi: 58,33.

Het zilver van Kamminga is vooralsnog de derde medaille van Nederland op deze Spelen. Eerder pakten ook de gemengde handboogschutters en wielrenster Annemiek van Vleuten zilver.

Kamminga was de eerste Nederlander die zijn opwachting maakte in een olympische finale op de 100 school. De beste prestatie stond tot op heden op naam van Ron Dekker, die tijdens de Spelen van 1988 in Seoel na een swim-off de eindstrijd miste.

De 25-jarige Kamminga, die zich pas vijf jaar geleden serieus toelegde op het zwemmen, rondde in Japan voorlopig een spectaculaire opmars af. In 2019, tijdens de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju, strandde hij nog in de halve finales. Peaty bepaalde het wereldrecord toen op 56,88.

Sinds dat toernooi heeft Kamminga de jacht op Peaty geopend. Naast de Brit is hij de enige zwemmer ter wereld die de grens van 58 seconden slechtte. In de series van het olympisch zwemtoernooi bracht hij zijn eigen Nederlandse record terug van 57,90 naar 57,80.

Eerder dit jaar moest Kamminga op de EK in Boedapest ook al het hoofd buigen voor Peaty. Later deze Spelen komt de pupil van coach Mark Faber ook nog in actie op de 200 school, een nummer dat niet in het programma van de Brit is opgenomen.