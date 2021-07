Kamminga pakt in Tokio historisch zilver op 100 schoolslag achter Peaty

Arno Kamminga heeft zich in de olympische finale van de 100 meter schoolslag verzekerd van een zilveren medaille. Met zijn tijd van 58,00 hoefde hij in Tokio alleen, zoals verwacht, de Britse titelverdediger Adam Peaty voor zich te dulden: 57,37.

Kamminga zwemt op 100 meter schoolslag naar olympisch zilver - NOS

De voormalige reddingzwemmer uit Katwijk, die als tweede naar de finale ging, zwom in het Tokyo Aquatics Centre voor de eerste maal in zijn loopbaan een finale op een groot mondiaal titeltoernooi. Het brons ging naar de Italiaan Nicolo Martinenghi: 58,33. Met zijn tactisch sterke race werd de 25-jarige Kamminga de derde Nederlandse man die ooit een medaille pakt op een individueel nummer. Wieger Mensonides en Pieter van den Hoogenband, de huidige chef de mission van TeamNL, gingen hem voor. Mensonides won brons op de 200 school tijdens Rome 1960, VdH pakte in 2000 goud op de 100 en 200 vrij in Sydney en prolongeerde de titel op de 100 vrij op de Spelen van 2004 in Athene. Besef is er nog niet "Het besef wat me zojuist is overkomen is er nog niet", stamelde Kamminga enkele minuten na zijn race. "Ik heb er echt geen woorden voor. Van tevoren wist ik dat ik hiertoe in staat was. Ik bedoel: je gaat niet voor niets met de tweede tijd naar de finale. Maar je moet het dan natuurlijk wel gewoon nog even doen."

Zilveren Kamminga: 'Dat ik dit in mijn eerste finale doe, geen woorden voor' - NOS

Het zilver van Kamminga (25) is de derde medaille van Nederland op deze Spelen. Eerder pakten ook de gemengde handboogschutters en wielrenster Annemiek van Vleuten zilver. Historisch Kamminga was de eerste Nederlander die zijn opwachting maakte in een olympische finale op de 100 school. De beste prestatie stond tot op heden op naam van Ron Dekker, die tijdens de Spelen van 1988 in Seoel na een swim-off de eindstrijd miste. Met zijn solide race toonde Kamminga aan over de gave te beschikken het hoofd op het juiste moment koel te kunnen houden. "Ik voelde in de voorstartruimte heel veel spanning. Op zich niet vreemd natuurlijk. Iets hogers dan dit bestaat niet." In de eindstrijd hield hij evenwel het hoofd bewonderenswaardig koel. Kamminga maakte optimaal gebruik van Peaty, die in de baan naast hem zwom. De Brit lijkt afkomstig van een andere planeet. Hij heeft de veertien beste tijden ooit gezwommen op de 100 school achter zijn naam. Sinds 2016 verbeterde hij vijf maal op rij het wereldrecord.

Adam Peaty viert zijn overwinning - Reuters Connect