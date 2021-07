Skateboardster Zwetsloot ziet medaille in rook opgaan en eindigt als vijfde

Skateboardster Zwetsloot eindigt in finale als vijfde - NOS

Skateboardster Roos Zwetsloot is bij de Olympische Spelen in Tokio als vijfde geëindigd in de finale van het onderdeel street.

Drie tieners stonden in Japan op het podium. Het goud was voor de 13-jarige Japanse Momiji Nishiya, de eveneens 13-jarige Braziliaanse Rayssa Leal pakte het zilver en het brons ging naar Funa Nakayama (16) uit Japan.

Zwetsloot ging aan kop

Zwetsloot, de nummer zeven van de wereldranglijst, begon sterk en voerde het klassement aan na twee runs. Bij de tricks ging het aanvankelijk ook goed. Ze begon met een hoge score, maar kwam bij al haar volgende pogingen ten val.

Het zorgde ervoor dat de 20-jarige Zwetsloot maar drie scores kon overleggen en uiteindelijk als vijfde eindigde met een totaalscore van 11.26. Bij een extra score van 3.24 had ze brons veroverd.