Skateboardster Zwetsloot naar finale street, Oldenbeuving uitgeschakeld

Zwetsloot naar finale street, Oldenbeuving in de wachtkamer - NOS

Voor Keet Oldenbeuving was lang afwachten of zij naar de finale mocht. De 16-jarige Utrechtse stond na vijftien deelneemsters zevende met een score van 8.70, maar zag in de laatste serie meerdere deelneemsters haar score overtreffen.

Skateboardster Roos Zwetsloot heeft zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de finale op het onderdeel street. Haar score van 13.48 was genoeg om na vijftien van de twintig deelneemsters een plek bij de eerste acht te veroveren.

Elke deelneemster doet in haar serie twee runs van 45 seconden en vijf tricks. De vier hoogste scores worden bij elkaar opgeteld, de drie laagste scores worden weggestreept.

Zwetsloot ging onderuit bij haar eerste run, maar herstelde zich daarna knap met een score van 3.71 in haar tweede omloop. In de tricks die daarna volgden, verbeterde ze zichzelf steeds waardoor ze uiteindelijk op 13.48 uitkwam.

De 20-jarige Zwetsloot liet vorige maand nog de WK-finale schieten, waarin ze een goede kans had op een medaille. De nummer zeven van de wereldranglijst kwam bij de WK in Rome ongelukkig terecht na een sprong en blesseerde haar hiel. Ze was net op tijd fit voor de Spelen.

Oldenbeuving scoorde in Tokio haar punten in de eerste vier beurten, maar kwam bij haar laatste drie tricks ten val. Zij was met 8.70 punten de beste van haar serie, maar haar totaalscore bleek niet genoeg voor een finaleplaats.