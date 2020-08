Lufthansa aan de grond met 1,5 miljard verlies, schrapt 22.000 banen

Het mes moet er diep in bij het Duitse Lufthansa, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Europa. Waar het bedrijf in het tweede kwartaal vorig jaar nog 226 miljoen euro winst noteerde, leed het in dezelfde periode dit jaar 1,5 miljard euro verlies. En dus zijn ingrijpende reorganisaties onvermijdelijk.

Sinds het gros van de vluchten aan de grond moest blijven, heeft het Duitse luchtvaartbedrijf al veel gedaan om kosten te besparen. Zo zijn er door het hele bedrijf verkorte werktijden ingevoerd waardoor het minder loon hoefde uit te keren. Enkele duizenden banen zijn geschrapt.

Bij elkaar bracht het in drie maanden tijd de kosten met 59 procent naar beneden. Daarnaast ontving de vliegmaatschappij, net als zijn grote concurrenten in Europa zoals Air France-KLM, miljarden aan overheidssteun.

Dat was allemaal niet genoeg om het bedrijf in bestaande vorm te redden. Lufthansa vervoerde slechts 4 procent van het aantal passagiers van vorig jaar. Van de vluchten die nog gingen, bleef bijna de helft leeg. En volgens de maatschappij duurt het nog tot zeker tot 2024 duren voordat er weer zoveel tickets worden verkocht als voor de coronacrisis.

'Industrie moet zich herbezinnen'

Maar liefst 22.000 banen moeten nu geschrapt worden. Dat betekent dat na het uitbreken van de pandemie meer dan 1 op de 6 banen bij het bedrijf verdwijnt. Daarnaast zullen er flink minder toestellen nodig zijn. Uit de vloot van de Lufthansa Groep worden 100 vliegtuigen verkocht.

"We zijn ervan overtuigd dat de gehele luchtvaartindustrie zich moet aanpassen aan het nieuwe normaal", schrijft het bedrijf in een verklaring bij de kwartaalcijfers. "De pandemie biedt onze industrie een unieke kans om te veranderen: om de status quo in twijfel te trekken en, in plaats van te streven naar groei 'tegen elke prijs', waarde te creëren op een duurzame en verantwoorde manier." Details over verduurzamingsplannen staan niet in het bericht.