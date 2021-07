President Tunesië ontslaat premier en zet parlement buitenspel na protesten

De Tunesische president zegt dat hij de premier van het land heeft ontslagen. Ook kondigt Kais Saied aan dat hij het parlement gedurende 30 dagen buitenspel zet en de immuniteit van de parlementariërs opheft. De voorzitter van het parlement noemt de ingreep van de president een couppoging.

President Saied reageert op de massale protesten van gisteren. In meerdere steden, waaronder de hoofdstad Tunis, demonstreerden duizenden mensen tegen de economische crisis in het land en het falende coronabeleid. In de pandemie is Tunesië een van de zwaarst getroffen landen van Afrika.

De onafhankelijke Hichem Mechichi begon een jaar geleden als premier. Volgens internationale persbureaus botert het al vanaf het begin niet tussen hem en de eveneens partijloze Saied.

'Bedrogen en verraden'

"Veel mensen zijn bedrogen door hypocrisie, verraad en het beroven van de rechten van het volk", zegt de president in een verklaring die werd getoond op de staatstelevisie.

De demonstranten richtten zich vooral op een kantoor van de islamitische beweging Ennahda, de grootste partij in de regering. Op meerdere plekken liepen de betogingen uit op geweld. In Tunis zette de ordepolitie traangas in.

President Saied waarschuwt in zijn verklaring dat hard zal worden ingegrepen bij gewapende protesten. "Als een kogel wordt afgevuurd, zullen ordediensten die beantwoorden met kogels."

Legervoertuigen bij parlement

Na de verklaring is het parlementsgebouw omsingeld door legervoertuigen, melden getuigen aan persbureau Reuters. Tegenstanders van Ennahda gingen de straat op om feest te vieren.