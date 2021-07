Wright overklast Van den Bergh in finale World Matchplay

"Er zal iemand heel erg goed moeten spelen om mij dit toernooi te verslaan en zelfs dan moet ik kunnen winnen. Mijn standaard is om 110+ gemiddeld te gooien. Zolang ik dat gewoon haal heb ik dit toernooi geen rivalen", zei Wright in aanloop naar het toernooi.

Peter Wright heeft zijn grote mond waargemaakt en voor de eerste keer het prestigieuze World Matchplay-toernooi in Blackpool gewonnen. In de finale was de Schot met 18-9 te sterk voor titelverdediger Dimitri van den Bergh.

Wright, wereldkampioen van 2020, was vanaf de eerste leg scherp en zette Van den Bergh in een uitverkocht Winter Gardens meteen onder druk. Honderden uitzinnige fans zagen dat het bij de eerste onderbreking al 4-1 voor Wright stond en vijf legs later had de Belg opnieuw een break moeten incasseren: 8-2.

De twee deelden daarna breaks over en weer uit en na twintig legs was het verschil nog altijd vier in het voordeel van Wright.

De genadeklap kwam niet veel later. Van den Bergh verspeelde een break door drie pijlen op dubbel 1 te missen, waardoor Wright op 15-8 kwam. De Belg geloofde er zichtbaar niet meer in en vier legs later had Wright zijn vierde majortitel en 175.000 euro te pakken.