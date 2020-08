Bottas blijft ook in 2021 Hamiltons trouwe adjudant bij Mercedes

Valtteri Bottas heeft zijn aflopende contract bij de Formule 1-renstal van Mercedes met een jaar verlengd. De 30-jarige Fin rijdt sinds 2017 voor Mercedes en heeft de ploeg inmiddels acht grand-prixzeges bezorgd.

Dit seizoen won Bottas de openingsrace van het seizoen en staat hij tweede in de strijd om het wereldkampioenschap achter teamgenoot Lewis Hamilton.

Trouwe adjudant

"Met Bottas kiest Mercedes voor stabiliteit", aldus Formule 1-verslaggever Louis Dekker. "Hij is de trouwe adjudant van heerser Hamilton die in Mercedesdienst alle Formule 1-records aan diggelen aan het racen is."

De verwachting is dan ook dan het contract van Hamilton binnenkort verlengd zal worden. De zesvoudig wereldkampioen liet onlangs nog weten dat hij nog minstens drie jaar wil doorgaan.

"Bottas is geen echte topper, maar gewoon een goede, gedegen coureur die zorgt dat WK-punten niet bij de concurrenten zoals Charles Leclerc en Max Verstappen terechtkomen."