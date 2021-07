Mini-heli legde al mijl af in ijle Mars-lucht en bereikt recordhoogte

De drone, die 1,8 kilo weegt, bereikte gisteren de mijlpaal bij de tiende vlucht, die bijna 3 minuten duurde. Daarbij kwam het toestel ook hoger dan bij eerdere vluchten: zo'n 12 meter. Dat is vier keer zo hoog als bij de eerste vlucht. In vlucht negen had de heli al een recordafstand afgelegd: ruim 600 meter.

Het Mars-helikoptertje dat is meegestuurd met de nieuwe Marsverkenner Perseverance heeft sinds de eerste vlucht ruim drie maanden geleden in totaal nu meer dan een mijl (1,6 kilometer) gevlogen.

Met de minivluchten verkent de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA het gebied rond Perseverance. Zo was de tiende vlucht bedoeld om een aantal bergkammen te fotograferen die interessant kunnen zijn voor later onderzoek.

Het was volgens NASA de ingewikkeldste vlucht tot nu toe in de ijle Mars-lucht, omdat Ingenuity langs tien vooraf bepaalde punten moest vliegen, zogenoemde waypoints.

Met de vluchten wil NASA daarnaast onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om een grotere helikopter naar Mars te sturen die op plekken kan komen die voor Marswagentjes onbereikbaar zijn.

'Gebroeders-Wrightmoment'

Vooraf was er vooral veel onduidelijk over wat er allemaal mogelijk was met de mini-heli. Nooit eerder was het gelukt een helikopter door de lucht te laten vliegen op een andere planeet.

Daar kwamen nog allerlei andere, onvoorspelbare zaken bij. Zoals de lage luchtdruk en temperaturen op Mars, evenals de batterijcapaciteit van de heli, die met zonne-energie wordt opgeladen. Het helikoptertje was daarom hoofdzakelijk meegenomen om mee te experimenteren. In eerste instantie waren er niet meer dan vier vluchten gepland.

Dat de eerste vlucht op 19 april slaagde, was volgens NASA een "gebroeders-Wrightmoment". Niet voor niets kreeg het lichtgewicht-helikoptertje een klein stukje stof mee van de Wright Flyer. Met dat toestel maakten de gebroeders Wright in 1903 de eerste gemotoriseerde vlucht op aarde.

Sinds de eerste vlucht heeft NASA de software van de mini-heli twee keer geüpdatet, waardoor de kwaliteit van de foto's is verbeterd en de drone stabieler vliegt.