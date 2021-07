Zonder trainer wordt Kiesenhofer olympisch kampioen: 'Ik ben het meesterbrein'

Niet een van de Nederlandse favorieten, maar de onbekende Anna Kiesenhofer pakte zondag het goud in de olympische wegrace. Geheel in stijl voor een renster zonder ploeg of trainer, soleerde de Oostenrijkse amateur naar de titel. "Ik denk niet dat iemand had verwacht dat ik hier zou winnen."

"Ik kan het nog amper geloven. Ik ben geen professioneel wielrenner. Een groot deel van mijn leven draait wel om wielrennen, maar ik zit niet bij een professionele ploeg", vertelde Kiesenhofer na afloop.

Alleen in 2017 maakte ze deel uit van een professionele ploeg, maar dat seizoen bij Lotto Soudal leverde geen aansprekende uitslagen op.

Als amateur werd Kiesenhofer de afgelopen drie jaar wel nationaal kampioen tijdrijden, maar Marianne Vos erkende na afloop dat er sprake was van onderschatting door de Nederlandse ploeg.