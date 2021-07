Week na overstromingen lichaam van 20-jarige man gevonden in België

In België is een week na de overstromingen nog een dode gevonden. In Chaudfontaine, in de provincie Luik, is gisteren in de rivier de Vesder het lichaam van een 20-jarige man gevonden, melden de lokale autoriteiten vandaag.

In en rond Chaudfontaine was de overlast door het water groot. Door de overstromingen zijn daar zes mensen omgekomen, schrijft de VRT. In totaal hebben 37 mensen in België de watersnood niet overleefd. Naar vijf mensen wordt nog gezocht.

Eerder vandaag werd ook het lichaam van een man uit de Maas bij Wezet (Visé) gehaald, zei het parket van Luik. Maar een forensisch expert concludeerde dat hij niet het slachtoffer was van de overstromingen, maar dat het erop lijkt dat de man onlangs per ongeluk in de rivier is gevallen.

Gisteren werd België opnieuw overvallen door hevig noodweer. In Dinant in de provincie Namen regende het zo hard dat er auto's door de straten dreven: