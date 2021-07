38 jaar en ze had 'm, dacht ze: de bewogen dag van Van Vleuten

Miscommunicatie en onderschatting: de bewogen dag van Annemiek van Vleuten - NOS

Vijf jaar lang werd ze lastig gevallen met vragen over hoe ze nou terugkeek op die olympische race in Rio de Janeiro, waarin ze in gewonnen positie zwaar onderuitging. Vijf jaar lang bereidde ze zich voor op een nieuwe kans. En zondag in Tokio dacht Annemiek van Vleuten, 38 jaar inmiddels, een paar minuten lang dat haar ultieme droom was uitgekomen. "Ik heb hier geen woorden voor", was haar eerste reactie nadat ze de finish was gepasseerd. "De cirkel is rond", voegde ze eraan toe, terwijl ze de verzorger van TeamNL in de armen viel. Maar niet veel later werd ze uit haar droom geholpen. De Nederlandse topfavoriete, die juichend de finish passeerde op het Fuji Speedway-circuit, pakte géén goud. Het bleek zilver te zijn.

Van Vleuten heeft haar medaille, maar ze begrijpt het nog steeds niet - NOS

De race van Van Vleuten in een notendop: ze ging hard onderuit na 65 kilometer koers, keerde weer terug in het peloton, demarreerde gelijk, begon aan een solo, werd weer teruggepakt, probeerde het in de finale nog een paar keer en uiteindelijk kwam ze alleen aan bij de finish. Na zo'n wedstrijd, zei Van Vleuten later ook, kon ze niet anders dan trots zijn. Ze hield er bovendien een olympische medaille aan over en dat kan niet iedereen zeggen. Ook al was het niet de kleur waar ze voor gekomen was. Maar zelfs nadat ze die knop had omgezet en de huldiging eenmaal achter de rug was, snapte ze eigenlijk nog steeds niet goed wat er nou was gebeurd. "We kregen gewoon geen informatie. Ik moest aan de motormensen van de TV gaan vragen wat het verschil was. Wij hebben nooit geweten wat de voorsprong was."

Annemiek van Vleuten en Anna Kiesenhofer - ANP

Over Anna Kiesenhofer had Van Vleuten het toen nog even niet, in gesprek met verslaggever Han Kock. Uiteraard heeft de Oostenrijkse het knap volgehouden en uiteraard verdient ze de felicitaties van Van Vleuten, maar de Nederlandse was nog vol van haar race. Ze concludeerde dat ook de uittredend kampioene, Van der Breggen, niet wist wat de situatie was. "Anna zei op een gegeven moment dat het 45 seconden was met nog tien kilometer te gaan. Toen dacht ik: oké, dan pakken we dat terug." Amateuristisch Hoofdschuddend constateerde ze dat die informatie niet klopte. "Het is amateuristisch allemaal. Dit is de belangrijkste koers. Het laatste wat ik van Loes (bondscoach Loes Gunnewijk, red.) heb gehoord, was dat we het zwaar moesten maken op de klim. Dat we er eerder aan moesten beginnen."

Daarna gebeurde er veel, maar contact met Gunnewijk bleek lastig. "Marianne is nog een keer bij de auto geweest, maar zij vraagt ook met nog vijf kilometer te gaan of ik weet wat de voorsprong is." Later bleek dat Vos als enige Nederlandse wél wist dat de Oostenrijkse nog voorop reed. "We pakten er twee terug en er waren er nog drie vooruit. Dus ik wist dat er nog eentje voor zat", zei Vos na de koers in RadiOlympia op NPO Radio 1. "Dat was pas op het moment dat ik er al vandoor was, in de laatste drie kilometer. Toen heeft Marianne op een bord gezien dat Kiesenhofer voorop zat. Ik heb dat bord nooit meer gezien, want ik was al vertrokken", zei Van Vleuten later op de Japanse avond, toen ze met Dione de Graaff terugkeek op haar bewogen dag. Bekijk het gesprek uit Studio Tokio hieronder.

Van Vleuten kijkt terug op bewogen dag: 'Onderschatting en heel veel miscommunicatie' - NOS

"Onderschatting van de tegenstander, in combinatie met heel veel miscommunicatie en ook slechte communicatie vanuit de organisatie." Zo vatte Van Vleuten de koers van de Nederlandse rensters samen toen de eerste evaluatie met haar ploeggenoten en de bondscoach achter de rug was. Verkeerde informatie "Het was een samenloop van omstandigheden, maar een dingetje is dat er bij ons terecht kwam dat de Poolse alleen voorop zat. Toen we haar terugpakten, dachten we dat alles terug was. We hadden niet gehoord dat de Oostenrijkse op kop zat."

Bondscoach Gunnewijk kwam na de koers niet meer voor de NOS-microfoon, maar tegenover het AD gaf ze wel een verklaring over de communicatie. "We kregen in de auto vanuit de koers weinig informatie door en op veel plekken was het ook niet mogelijk nog iets aan de rensters door te geven. We hebben geen oortjes en in die laatste ronde over het circuit konden we er met de auto niet meer bijkomen. Ik kreeg toen pas in de gaten dat het voor de rensters niet duidelijk was dat er nog iemand vooruit was", zei de bondscoach tegen de krant.