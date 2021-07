53-jarige Nederlander verdronken in Italië

In Italië is een 53-jarige man uit Haarlem verdronken, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man ging samen met zijn twee zoons zwemmen in de zee tussen de gemeentes Cogoleto en Varazze in de buurt van Genua, schrijft de Italiaanse krant La Stampa.

De man werd meegesleurd door de sterke stroming. Zijn twee zoons wisten op eigen kracht uit het water te komen. Volgens La Stampa werd er nog een hulpboot ingeschakeld om de man te redden, maar dat bleek tevergeefs. Zijn lichaam werd vervolgens naar de haven van Varazze gebracht.

"Het Rode Kruis biedt nu hulp aan de nabestaanden en ook wij verlenen consulaire bijstand", zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Behalve zijn woonplaats en leeftijd kon de woordvoerder geen details over het slachtoffer geven.

Samuël Boujadi

Eind vorige maand raakte een 22 jarige man uit Nijkerk vermist nadat hij was gaan zwemmen in het Meer van Bracciano. Het lichaam van Samuël Boujadi is nog altijd niet gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij het niet heeft overleefd.