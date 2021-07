De Vries neemt leiding in WK-stand Formule E over en kan klus klaren in Berlijn

Met nog twee races te gaan, heeft Nyck de Vries de leiding in de WK-stand van de Formule E overgenomen. De klasse voor elektrische racewagens wordt over drie weken in Berlijn beslist.

De Vries stuurde zijn Mercedes in Londen zowel op zaterdag als zondag naar de tweede plaats en gaat met 95 punten aan de leiding in het algemeen klassement.

Robin Frijns staat daarin tweede met zes punten achterstand op De Vries. Frijns eindigde in Londen als dertiende en vierde.

Sam Bird begon als de leider in de WK-stand aan het weekend, maar de Engelsman viel in beide races uit en staat nu derde met 81 punten.

De Engelsman Jake Dennis won zaterdag de eerste race. Op zondag zegevierde zijn landgenoot Alex Lynn. Op 14 en 15 augustus worden de laatste twee races van het seizoen verreden.