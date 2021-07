28 Nigeriaanse kinderen vrijgelaten na ontvoering en 'aantal wist te ontsnappen'

In Nigeria hebben kidnappers 28 schoolkinderen vrijgelaten. Begin deze maand vielen gewapende mannen een kostschool met 180 leerlingen binnen. Nog zeker 81 kinderen zitten vast, meldt persbureau Reuters.

Een dominee zegt tegen Reuters dat de kinderen vanochtend zijn vrijgelaten. "En nog een behoorlijk aantal kinderen wist te ontsnappen."

Direct na de ontvoering wisten al 25 kinderen en een lerares te ontkomen. En twee dagen na de aanval werden ook al eens 28 kinderen vrijgelaten. Een van de ouders bevestigt aan het persbureau dat er vanochtend 28 kinderen zijn vrijgelaten. Ze zag haar dochter daar niet tussen zitten.

"Ik ben heel erg blij. Echt heel erg blij", zei de vader van een van de vrijgelaten kinderen tegen persbureau Reuters. "Ik dacht niet dat ik haar ooit nog levend zou zien."

Duizend scholieren

De aanval op de Bethel Baptist High School in Kaduna was de tiende sinds december waarbij grote groepen kinderen zijn ontvoerd. In het noordwesten van het Afrikaanse land vinden geregeld ontvoeringen door gewapende milities plaats. Sinds december zijn in de regio al zeker duizend scholieren ontvoerd.

Ontvoeringen vormen in Nigeria een groeiende industrie voor criminele bendes, blijkt uit een recent rapport van het Nigeriaanse veiligheidsinstituut SBM.