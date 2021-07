Prado wint MXGP Tsjechië, geblesseerde Herlings zakt in klassement

Talent Prado boekt eerste overwinning in MXGP in Tsjechië - NOS

Jorge Prado heeft de MXGP van Tsjechië op zijn naam geschreven. De Spaanse motocrosser won de eerste manche en kwam in de tweede manche als derde over de streep, wat voldoende was voor de overwinning.

De Italiaan Antonio Cairoli won de tweede manche in het Tsjechische Loket, hij kwam zonder problemen solo over de finish. De klassementsleider Tim Gasjer werd in de eerste manche tweede en ging in de tweede manche na tien minuten onderuit.

Door een verkeerde landing op een springbult, crashte de Sloveen en moest hij zijn motor naar de pitstraat brengen. De 24-jarige SLoveen kon de wedstrijd wel hervatten maar moest er alles aan doen de schade te beperken.

Vanaf de dertigste positie klom hij uiteindelijk terug naar plek elf, waarmee zijn eerste plaats in het algemeen klassement niet in gevaar kwam.

Geen Herlings

Onder toeziend oog van de geblesseerde Jeffrey Herlings, begon de MXGP wel met vier andere Nederlanders. Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen, Brian Bogers en Rene de Jong stonden aan de start van de vijfde wedstrijd in het seizoen.

Coldenhoff had in de tweede manche met nog twee minuten op de klok een derde plaats in het vizier, maar kon niet inlopen op de uiteindelijk winnaar Prado. De Nederlander eindigde uiteindelijk als vierde in Tsjechië.

Herlings is door zijn schouderblessure van de tweede naar de zesde plaats afgezakt in het algemeen klassement. Wanneer de wereldkampioen van 2018 weer aan de start verschijnt, is nog de vraag.