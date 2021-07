Amerikaanse basketbalsterren beginnen olympisch toernooi met zeldzame nederlaag

Voor de Amerikaanse ploeg - met NBA-sterren als Kevin Durant (Brooklyn Nets) en Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - was het de eerste olympische nederlaag sinds de verloren halve finale in 2004 tegen Argentinië en de zesde olympische verliespartij in totaal.

Toch komt de zeperd niet helemaal uit de lucht vallen. De voorbereiding van het 'Dream Team' verliep namelijk niet vlekkeloos. Sterspeler LeBron James stelde zich niet beschikbaar en in aanloop naar de Spelen verloor de ploeg twee van de vier oefenduels.

Bovendien was de Amerikaanse selectie pas 22 uur voor de wedstrijd tegen Frankrijk compleet, omdat drie spelers deze week nog in actie kwamen in de NBA-finale: kersvers kampioenen Jrue Holiday en Khris Middleton (Milwaukee Bucks), en Devin Booker (Phoenix Suns).

Ook Franse sterren

Frankrijk, dat in 2019 de Amerikanen in de kwartfinales van het WK wist uit te schakelen, komt in Tokio in actie met minder, maar niet per se mindere NBA-sterren. Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (LA Clippers) en Evan Fournier (Boston Celtics) zijn de grootste namen in de Franse ploeg. Fournier zorgde voor de meeste punten (28) in het duel tegen Amerika.