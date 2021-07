Feyenoord verliest oefenduel met PAOK in aanloop naar Europese return

Een paar dagen na de teleurstellende 0-0 tegen FC Drita in de Conference League, heeft Feyenoord voor eigen publiek een oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki met 1-2 verloren.

Aanvoerder Leroy Fer kreeg met het oog op de return tegen Drita van komende donderdag rust. Hij werd vervangen door Wouter Burger, die al in de tweede minuut met enig fortuin de openingstreffer maakte.

Feyenoord speelde een redelijke eerste helft, ondanks een Griekse tegentreffer. De tweede helft had weinig meer om het lijf, omdat trainer Arne Slot na de rust een vrijwel compleet nieuw elftal (Burger was de enige die bleef staan) het veld in stuurde, onder wie aanwinst Alireza Jahanbakhsh.

De Iraniër, gehaald als vervanger voor de vertrokken Steven Berghuis, maakte zijn eerste minuten voor de hoofdmacht van Feyenoord. Hij vermaakte het publiek met een paar aardige acties en maakte na afloop in de stromende regen nog tijd voor wat achtergebleven fans.

Jahanbakhsh is speelgerechtigd voor de wedstrijd van donderdag, maar de verwachting is dat hij hooguit zal invallen tegen FC Drita. Het duel in Rotterdam begint om 20.00 uur. De eerste wedstrijd in Kosovo eindigde in 0-0.