Krijgt Brentjens na 25 jaar een opvolger? 'Van der Poel is topfavoriet morgen'

Het is begin jaren negentig en wielrenner Bart Brentjens ziet voor het eerst in zijn leven een vreemde tweewieler, met een apart stuur en twee dikke banden. Hij is meteen verkocht. In slechts een paar jaar tijd ontwikkelt de Limburger, die op de weg een rol in de marge speelt, een ultiem doel: hij wil de eerste mountainbiker worden die goud pakt op de Olympische Spelen, waar de sport in 1996 voor het eerst op het programma staat.

Al minstens vijf jaar kijkt hij uit naar de mountainbikerace in Tokio. Zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race of in de Tour de France - prachtig, maar het is voor Mathieu van der Poel eigenlijk allemaal ondergeschikt aan olympisch goud.

En nu kan Brentjes een opvolger krijgen in Van der Poel, die maandag om 08.00 uur (Nederlandse tijd) begint aan zijn missie. "Hij is in mijn ogen de favoriet maandag." Brentjens begon zijn carrière ooit op de weg, de ondergrond waar Van der Poel furore in maakt, maar zo goed als Van der Poel nu is, was Brentjens in de jaren negentig niet.

"Op de weg moet je een specialiteit hebben. Je moet goed kunnen klimmen of tijdrijden of sprinten. Maar ik had eigenlijk alles net niet. Als wegrenner finishte ik vaak in het peloton en dat gaf me geen voldoening."

Transformatie

Zijn neef Frans Maassen trainde wel eens met Brentjens en zag de transformatie. "Hij had een bovennatuurlijke aanleg om in het bos te fietsen. Toen de mountainbike uitkwam, was hij daar gelijk erg goed in."