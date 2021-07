Beachvolleybalsters Meppelink en Keizer beleven valse start in Tokio

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben een valse start gemaakt bij de Olympische Spelen in Tokio. Het koppel ging in hun openingswedstrijd in groep B in drie sets onderuit tegen Liliana Fernandez en Elsa Baquerizo uit Spanje: 21-19, 18-21, 14-16.

Nadat Keizer het eerste punt van de wedstrijd voor haar rekening had genomen, lag het initiatief in de eerste set voortdurend bij het Nederlandse koppel. Maar echt loskomen van het de Spaansen, net als Keizer en Meppelink ervaren dertigers, lukte pas halverwege, onder meer dankzij een succesvol blok van Meppelink.