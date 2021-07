Amazone Van Baalen net niet naar finale, Minderhoud plaatst zich alsnog

Dressuurruiter Marlies van Baalen heeft zich met Go Legend niet weten te plaatsen voor de dressuurfinale aanstaande woensdag in Tokio. Van Baalen behaalde een score van 71,615 en kwam daarmee zestiende punt te kort voor een plek bij de zes beste "lucky losers".

De 40-jarige amazone en Go Legend, een vrij nieuwe combinatie, maakte aan het begin van de uitvoering een paar kleine foutjes. Maar in een sterk slot werd dat wel weer goedgemaakt door een foutloze pirouette en een stijlvolle piaffe op de plaats. Toch kreeg Van Baalen, ondanks het sterke einde, geen hoge scores van de jury.

Van Baalen begon als eerste in haar groep en moest daarna in spanning afwachten wat de andere negen combinaties zouden presteren. Elke keer weer scoorde de combinaties onder haar puntentotaal, tot de Zweedse Juliette Ramel aantrad en met 73,669 zich rechtstreeks kwalificeerde.

De nummer vier van de wereld, de Duitse Dorothee Schneider, haalde een score van 78,720, en daardoor wist de Nederlandse amazone dat ze moest wachten op de scores van de laatste groep. Net als landgenoot Hans Peter Minderhoud die zaterdag al plaats moest nemen in de wachtkamer.

Beste 'lucky loser'

In die laatste groep van de kwalificatie behaalde de Canadese Brittany Fraser-Beaulieu met een score van 71,677 0,62 punt meer dan Van Baalen waarop de Nederlandse alsnog kwalificatie voor de individuele finale aan haar neus voorbij zag gaan.

Minderhoud greep zaterdag in groep C met Dream Boy net naast de tweede plek die recht geeft op rechtstreekse kwalificatie. De dressuurruiter behaalde een score van 76,817 maar zat daarmee zondag niet heel lang in spanning. Want uiteindelijk ging de Nederlander als beste "lucky loser" door naar de dressuurfinale.