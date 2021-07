Bosbranden in Noordoost-Spanje, Zuid-Frankrijk en op Sardinië

In het noordoosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk zijn honderden brandweerlieden ingezet om de bosbranden daar te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van blusvliegtuigen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De bosbranden zijn het gevolg van de hoge temperaturen en de harde wind.

In Frankrijk woedt de hevigste brand tussen de steden Narbonne en Carcassonne. Daar is al meer dan 8,5 vierkante kilometer bos in vlammen opgegaan.

In Noordoost-Spanje brak de brand gisteravond uit, zo'n 100 kilometer ten westen van Barcelona. Daar beslaan de vlammen een gebied van 12 vierkante kilometer. Een groep van 28 kinderen en veertien begeleiders die op zomerkamp waren in de bossen, moest worden geëvacueerd.

Ook Sardinië getroffen

Ook op het Italiaanse eiland Sardinië zijn bosbranden ontstaan. In het westen van het eiland zijn vannacht bijna 400 inwoners geëvacueerd. Onder meer mensen uit Cuglieri en het nabijgelegen dorp Sennariolo moesten hun huis verlaten.

Een deel van hen mocht vanmorgen weer terugkeren, hoewel de branden op het Italiaanse eiland nog niet onder controle zijn. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa heeft het vuur zich naar de kust verplaatst.

Vannacht was het vuur nog verder landinwaarts: