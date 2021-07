Franse 'voorrang voor gevaccineerden' zaait verdeeldheid

Ook in Lyon gingen mensen de straat op - ANP

De Franse president Emmanuel Macron noemt mensen die zich bewust niet laten vaccineren "onverantwoordelijk en egoïstisch". Hij zei dat tijdens zijn werkbezoek aan Polynesië. "Als u morgen uw vader of moeder besmet, zijn zij het slachtoffer van de vrijheid die u opeist. Terwijl er iets bestaat om uzelf en anderen te beschermen", aldus de Franse president, doelend op de vaccins tegen covid-19. "Vrijheid zonder verplichtingen jegens anderen bestaat niet. Vrijheid komt met wederzijdse plichten." Macrons opmerkingen komen om drie redenen op een gevoelig moment. Zaterdag werd in het hele land, voor de derde keer in twee weken, gedemonstreerd tegen het vaccinatiebeleid van de regering. Er waren ruim 160.000 demonstranten op de been. Verder wordt in het parlement sinds afgelopen week gedebatteerd over een nieuwe vaccinatiewet. En in heel Frankrijk loopt het aantal coronabesmettingen weer snel op, vooral met de deltavariant. De R-waarde ligt landelijk op 1,87 en het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen steeg in een week met meer dan 200 procent. Voordelen voor gevaccineerden De regering van president Macron heeft vorige week een nieuwe wet naar het parlement gestuurd, in de hoop de vaccinaties in Frankrijk een flinke impuls te geven. Op dit moment zijn zo'n 32 miljoen Fransen volledig gevaccineerd: dat is bijna de helft van de bevolking. Maar dat is nog verre van wat nodig is voor groepsimmuniteit. De regering gaat daarom meer voordelen geven aan mensen die beide prikken hebben gehad. In de nieuwe wet staat dat zij straks bijvoorbeeld cafés en restaurants in mogen, en ook zijn ze welkom op andere plekken waar veel mensen bijeen zijn. Mensen zonder vaccin moeten daarvoor steeds een recent testbewijs laten zien.

Toeristen De 'voorrang voor gevaccineerden' geldt ook al voor reizigers. Frankrijk laat alle toeristen toe die volledig gevaccineerd zijn, zelfs als de landen waar ze vandaan komen op 'rood' staan. De reden daarvoor is volgens de Franse regering simpel: "Als je gevaccineerd bent, loop je geen risico meer om ziek te worden", zei premier Jean Castex een week geleden.

In de nieuwe wet staat ook dat zorgpersoneel verplicht wordt om zich te laten inenten. Doen ze dat niet, dan kunnen ze ontslagen worden. Medewerkers van cafés en restaurants die van bezoekers een vaccin of test eisen, moeten straks ook verplicht gevaccineerd zijn of zich steeds laten testen. De wet werd afgelopen week aangenomen in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée. In de nacht van zaterdag op zondag stemde ook de Senaat ermee in. Wel bracht die Franse evenknie van de Eerste Kamer een aantal versoepelingen aan. Over die wijzigingen moeten de Tweede en Eerste Kamer het nu samen opnieuw eens worden. De Fransen staan in meerderheid achter de nieuwe maatregelen. Volgens een recente peiling steunt tweederde van de bevolking zowel de vaccinatie- of testplicht in de horeca als de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Uit een peiling die vandaag verscheen, blijkt dat maar weinig Fransen achter de demonstranten staan die de straat opgaan tégen de nieuwe wet. Slechts 35 procent steunt de betogers, 49 procent keurt de demonstraties af en 16 procent is 'onverschillig'. Demonstraties Afgelopen zaterdag gingen in het hele land voor de derde keer op rij mensen de straat op omdat ze tegen vaccineren in het algemeen zijn of tegen de nieuwe vaccinatiewet. Vaak werd het woord 'vrijheid' gescandeerd. Op spandoeken werd Macron getypeerd als 'dictator' of 'tiran'. Macron moet opstappen, scandeerden de demonstranten:

