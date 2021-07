Toussaint en De Waard naar halve finales 100 meter rugslag, estafettemannen eruit

"Het was een beetje een onwennige race. Ik had niet echt door hoe hard ik nou ging. Ik ben ook niet moe nu", lachte Toussaint, die dit jaar bij de EK vierde werd op dit onderdeel.

Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio voor de halve finales geplaatst op de 100 meter rugslag. Het Nederlandse tweetal komt maandag opnieuw in actie in het Tokyo Aquatics Centre.

De Waard bereikte als vijftiende de halve finales met 1.00,03. "Dat is niet de tijd waarvoor ik hier gekomen ben. Ik zit nog ver van mijn persoonlijk record af (59,76). Maar ben vooral blij dat ik door ben", aldus De Waard.

Kaylee McKeown zorgde met 57,88 voor de beste tijd in de series en verbeterde daarmee het olympisch record. De Australische is met 57,45 ook in het bezit van het wereldrecord, dat ze in juni bij wedstrijden in Adelaide verbeterde.

Uitgeschakelde Schouten: 'Dit is pas het begin'

Tes Schouten redde het niet op de 100 meter schoolslag. Ze zwom in de series de achttiende tijd, terwijl een plaats bij de beste zestien vereist was.

"Dit geeft een dubbel gevoel. Ik baal van de tijd, maar ik ben pas 20 en kan nog drie Spelen halen. Dit is pas het begin", verklaarde Schouten.

Nederlands record helpt estafetteploeg niet

De Nederlandse estafettemannen, met Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Thom de Boer en Jesse Puts, strandden net als Schouten al in de series.

Het kwartet verbeterde op de 4x100 meter vrije slag met 3.14,07 wel knap het Nederlands record uit 2004 van Johan Kenkhuis, Mitja Zastrow, Klaas-Erik Zwering en Pieter van den Hoogenband (3.14,36), maar werd daarmee slechts twaalfde.