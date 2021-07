3x3 basketballers boeken ten koste van gastland Japan tweede zege

De Nederlandse 3x3 basketballers hebben in hun derde olympische wedstrijd hun tweede zege geboekt. Gastland Japan werd na een spannend duel waarin de kansen telkens keerden, met 21-20 verslagen. Later vandaag volgt nog de confrontatie met China.

Nederland startte goed met snelle scores van Dimeo van der Horst en Jessey Voorn. Kort nadat Japan wat had teruggedaan, volgde een pauze van twintig minuten wegens technische problemen met het scorebord en de tijdwaarneming.

Een hinderlijke onderbreking die Oranje minder goed leek te verteren dan de Japanners, die dankzij twee tweepunters uitliepen naar een 7-4 voorsprong. Ondertussen liep de foutenlast snel op bij Nederland.

Japanse fout beslissend

Halverwege de tien minuten durende wedstrijd kwam Oranje dankzij een tweepunter van Arvin Slagter langszij: 9-9. Van der Horst zorgde voor een 11-9 voorsprong, maar de thuisploeg, met onder meer de in Amerikaan geboren en graag dunkende Ira Brown in de gelederen, vocht zich terug en nam het initiatief weer over.