Olympisch kampioene Sanne Wevers mist balkfinale in Tokio, team niet in finale

Als team konden de turnsters zich niet voor de landenfinale plaatsen. De score van 160,263 punten bleek onvoldoende voor een plaats bij de beste acht. Na vier van de vijf divisies bezette Nederland de negende plaats. Alleen de eerste acht komen uit in de finale. Vijf jaar geleden eindigde Nederland als zevende in Rio de Janeiro.

Turnster Sanne Wevers kan haar olympische titel op balk niet prolongeren. De olympisch kampioene van Rio de Janeiro (2016) slaagde er zondag in de kwalificatie niet in op haar favoriete onderdeel een plaats bij de beste acht af te dwingen. Ze tekende voor een score van 13,866 punten.

Tokio was voor de Nederlandse turnsters een voorlopig eindstation van een heel moeilijk jaar, dat vanaf de zomer van 2020 vooral beheerst werd door de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van coaches in de turnsport. Ook namen van coaches die voor de Gymnastiekunie aan het werk waren met de Nederlandse vrouwentop werden daarbij genoemd.

De meeste aandacht ging daarbij uit naar Vincent Wevers, de vader van olympisch kampioene Sanne en Lieke. Ex-turnster Joy Goedkoop verklaarde precies een jaar geleden bij de NOS dat Wevers haar geslagen en geschopt had. Tegen hem loopt momenteel nog een onderzoek bij het Instituut Sportrechtspraak.

Niet mee naar Tokio

Dat onderzoek was ook de reden voor gymnastiekbond KNGU om Wevers niet mee te nemen naar Tokio. De trainer van het jaar in 2016 kreeg in een kort geding in eerste instantie gelijk dat de bond hem wel een plaats moest gunnen in de olympische ploeg, maar in beroep kreeg de KNGU alsnog steun om de topcoach thuis te laten. Olympisch kampioene Sanne overwoog even om niet naar Tokio af te reizen, maar besloot uiteindelijk toch de handschoen op te pakken.

Met Wevers aan haar zijde had Sanne in april bij de Europese kampioenschappen in Basel nog zilver veroverd op balk. Haar score toen was net zo hoog als nu in Tokio: 13,866. Dat was nu niet genoeg voor een finaleplaats. Het was een degelijke oefening die ze in de sfeerloze hal liet zien, maar de concurrentie nam meer risico.

Meerkampfinale?

Zus Lieke en Eythora Thorsdottir mogen nog hopen op de meerkampfinale. Voor Thorsdottir is dat een klein wonder. Een maand geleden kampte ze nog met flinke enkelproblemen.

Op brug ongelijk ging het zondag meteen mis met een hapering, op balk ging Thorsdottir eraf bij een gedurfde opsprong. "Het was een wisselende dag. Sprong was goed, vloer redelijk. Op brug gebeurde iets stoms en de mislukte opsprong bij balk kan gebeuren. Een maand geleden had ik niet eens verwacht dat ik hier zou zijn door die problemen met mijn enkels. Ik ben blij dat ik hier sta en de meerkampfinale zou heel mooi zijn", zei Thorsdottir, die lang met de KNGU in de clinch lag omdat haar trainer Patrick Kiens niet meer bij de Oranje-selectie welkom was.