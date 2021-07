Sanne Wevers: 'Jammer dat Vincent er niet is, turnsport onnodig kapotgemaakt'

"Het is jammer dat Vincent er niet bij is", gaf Sanne zondag na de kwalificatie aan. "Het is jammer dat de sport kapot is in Nederland. Het had anders gekund en gemoeten", blikt ze terug op de afgelopen periode die veel impact op het gezin-Wevers heeft gehad. "Ik ben bezorgd over de toekomst van het turnen in Nederland. Ik hoop echt dat een nieuwe generatie de kans krijgt het anders te doen."

De KNGU wilde de ervaren coach er in Japan op het hoogste sportpodium niet bij hebben. Zijn vermeende rol bij het grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, waarover ex-turnster Joy Goedkoop precies een jaar geleden een boekje opendeed bij de NOS, wordt nog onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). En de turnbond wilde alle onrust in Tokio voorkomen door Wevers buiten de ploeg te houden. De coach spande een kort geding aan, won dat ook, maar verloor zijn ticket weer in hoger beroep.

De tweeling (29) moest het in Tokio opknappen zonder vader Vincent, al jarenlang hun coach en steun en toeverlaat. Wevers, na de olympische balktitel van Sanne in Rio de Janeiro gekozen tot coach van het jaar, volgt de Spelen echter via televisie. Op grote afstand. Na een gerechtelijke uitspraak. Hij begeleidde tot de Spelen een groot deel van de Nederlandse vrouwen, die in Tokio op jacht zouden gaan naar nieuw eremetaal. Bij het moment suprême was hij echter ongewenst.

Het was een roemloos vertrek van de olympisch kampioene van 2016 op balk. Na een emotioneel zwaar beladen jaar lukte het Sanne Wevers niet in Tokio om een olympische finaleplaats op haar favoriete onderdeel af te dwingen. Met 13,866 punten als score bleef ze net buiten de beste acht op balk. "Ik heb heel veel gemengde gevoelens. Er zit veel pijn, jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt in Nederland", zei de 29-jarige, uittredende titelhoudster. Haar tweeling zus Lieke maakt nog wel kan kans op de meerkampfinale.

Alle onrust in de turnwereld en rond hun vader kwam de olympische voorbereiding van de zusjes Wevers niet ten goede. Sanne veroverde in april bij de EK in Basel nog wel zilver op balk, maar kon in Japan zondag niet boven zichzelf uitstegen zoals ze vijf jaar geleden in Rio deed aan de hand van haar vader. "Ik begon twijfelachtig, moest er even inkomen. Daarna heb ik een goede oefening kunnen doen", stelde de kampioene van Rio vast. De punten brachten haar op de negende plaats, met tal van landen die nog in actie moesten komen.

Gemengde gevoelens

Sanne Wevers stond met heel gemengde gevoelens in de lege hal in Tokio. Over hoe de turnsport er in Nederland weer bovenop kan komen, moet ze nadenken. "Ik moet daar heel goed over nadenken, maar er moet wat gebeuren. We moeten vooruit. De sport blijft te mooi om kapot te laten. Er zal ook wel weer een groep opstaan die het gaat fixen." Of ze zelf nog verder gaat als topsporter liet ze in Tokio in het midden. Ze gaat er wel een tijdje tussenuit.