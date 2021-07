Zilveren Van Vleuten komt juichend over finish: 'Ik dacht dat ik 1 was'

Van Vleuten: 'Ik voelde me heel stom, maar dat we het niet weten is waardeloos' - NOS

"Ik dacht dat ik 1 was", zei ze direct na de finish. "Ik had het mis. We kregen niks door."

Van Vleuten, die vijf jaar geleden in Rio op weg was naar goud maar hard onderuitging in een afdaling, wist niet dat de Oostenrijkse nog vooruit was.

'Ik ken haar niet'

Anna van der Breggen dacht ook dat goud binnen was voor haar landgenote. Zij kende Kiesenhofer bovendien helemaal niet. "Ik denk dat niemand haar had opgeschreven. Ik ook niet, want ik ken haar helemaal niet. In hoeverre kan je het fout doen, als je iemand niet kent? Het was sowieso heel verwarrend, de finale ook. We dachten dat we het goed deden, we pakten de Poolse en de Israëlische terug en naar ons idee reden we voor de winst."

Van der Breggen zag bij de voorlaatste passage een bord met 1.35 erop. Ze dacht dat dat de achterstand was, die in werkelijkheid nog ruim vier minuten bedroeg. "Volgens onze berekeningen was het toen goed, we zouden dat gaan halen. Maar dat bleek een ander verschil; van de koploopster op de twee die er nog tussen reden."