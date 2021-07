Zilver voor Van Vleuten na blamage Nederlandse vrouwen in wegwedstrijd

Anna Kiesenhofer verrast in de olympische wegwedstrijd - NOS

De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd de torenhoge verwachtingen waar te maken in de olympische wegwedstrijd in Tokio. In een matte koers gaf de Oranje-selectie vijf vroege vluchters een grote voorsprong van tien minuten en dat bleek een inschattingsfout. De Oostenrijkse amateur Anna Kiesenhofer profiteerde optimaal en pakte goud. Zilver was een troostprijs voor Annemiek van Vleuten. Halverwege de wedstrijd, toen er vooraan nog drie vluchters over waren, liet uittredend kampioene Anna van der Breggen zich afzakken naar de volgwagen van bondscoach Loes Gunnewijk. Het korte overleg resulteerde in het devies: aanvallen, voor het te laat is.

Aangevallen werd er ook, op Douchi Road, de zwaarste klim van de dag. Achtereenvolgens Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Van der Breggen zelf probeerden het, maar het was pas met 54 kilometer voor de boeg dat Van Vleuten weg wist te komen. De 38-jarige favoriete, die bij haar laatste olympische optreden in Rio zwaar ten val kwam, leek op weg naar een mooie stunt. Maar het verschil met vroege vluchtster Kiesenhofer, die ondertussen weg was gereden bij haar medevluchtsters Anna Plichta (Polen) en Omer Shapira (Israël), bleef maar schommelen rond de vijf minuten. Van Vleuten zakt terug Van Vleuten beschikte niet over superbenen en zakte terug in het peloton. Er volgden wel demarrages, maar tot een georganiseerde jacht op de vluchters kwam het niet. Daar was het peloton ook niet groot genoeg voor; er stonden slechts 67 rensters aan de start. De toplanden stonden met vier rensters aan het vertrek. Bij de voorlaatste passage van de finish op het Fuji-circuit, met nog een kleine twintig kilometer te gaan, reed Kiesenhofer nog altijd ruim vier minuten voor het peloton uit. Langzaamaan werd duidelijk dat de strijd om goud verloren was.

