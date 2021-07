Wegman zet eerste stapje richting olympische finale kanovaren

Martina Wegman mag dinsdag een gooi doen naar de medailles bij het kanovaren. Ze overleefde de eerste schifting, waardoor ze zich plaatste voor de halve finales.

De 32-jarige Wegman besloot na al haar wilde avonturen in het extreme kanoën de overstap te maken naar de K1 slalom. Haar eerste ronde op de Olympische Spelen was een weinig opwindende; van de 27 deelnemers vielen er maar drie af.

In de eerste heat zette ze met 111,29 seconden en twee extra strafseconden de twaalfde tijd neer. In de tweede heat verbeterde Wegman zichzelf met een tijd van 109,84 seconden en geen enkele strafseconde, ze eindigde daarin op de tiende positie.

Die tijden zeggen echter nog niet zo veel. Niet iedereen gaat tot het uiterste en wellicht deed Wegman zelf dat ook nog niet. Wegman wil in elk geval de finale halen, waarvoor ze dinsdag in bij de beste tien moet eindigen. Later op de dag barst dan de strijd los om de medailles.

Tussen 25 poortjes door

Bij de slalom moet Wegman een wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen en onderweg moet ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes raakt, krijgt twee strafseconden. Wie een poortje mist, krijgt er vijftig.

Wegman weet na de lange coronabreak ook niet precies waar ze staat. Tijdens het EK in mei miste ze een poortje. Daardoor liep ze de finale mis en kon ze zich in de eindstrijd niet meten met haar concurrentie.