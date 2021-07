Stortbuien leiden tot wateroverlast in Friesland

In Friesland hebben grote hoeveelheden regen vannacht op sommige plaatsen tot wateroverlast geleid. Onder andere in Harkema, Kootstertille en Buitenpost, in het noorden van de provincie, zijn kelders ondergelopen en staan straten blank.

De Friese brandweer zegt veel meldingen te krijgen van de overlast. In De Westereen en Surhuisterveen ontstond wateroverlast in verzorgingshuizen. Sommige bewoners zijn geëvacueerd naar een hogere verdieping. Op meerdere plaatsen zijn de hulpdiensten nog altijd druk bezig met het verhelpen van de hinder.

Op sommige plekken in Friesland is is meer dan 100 millimeter regen gevallen. Ter vergelijking: normaal valt in de maand juli in totaal zo'n 87 millimeter, zegt Weeronline.

Omroep Friesland-meteoroloog Robert de Vries ziet dat in het Groningse dorp Opende, net over de grens met Friesland, zelfs 109,4 millimeter neerslag is gevallen: