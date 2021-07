Titelfavorieten Badloe en De Geus besluiten openingsdag RX:S-klasse met goed gevoel

Met een vijfde plaats in de eerste race en een zevende plaats in de tweede, beide werden gewonnen door Sanz Lanz, hield Badloe de schade beperkt. Toen race drie van start ging, was de wind aangetrokken en toonde de drievoudig wereldkampioen zich direct de sterkste.

Kiran Badloe ligt aardig op koers richting zijn doel in Japan; het veroveren van de olympische titel in de RS:X-klasse. Na de eerste dag ligt de windsurfer derde, achter de Zwitser Mateo Sanz Lanz en de Spanjaard Angel Granda Roque.

"De kop is eraf. We hebben in ieder geval nog niet verloren", constateerde Badloe na afloop. "Ik had in de eerste twee races graag nog een paar plekjes naar voren willen varen. Helaas. Maar dat gaan we hopelijk de rest van de week goedmaken."

"En de laatste race... supermooi. Het zeewindje kwam erin, we konden een beetje gaan planeren, dus het ging allemaal wat harder. Dat ligt mij gewoon goed, dan ben ik helemaal in mijn element en die race ging ook top", aldus Badloe.

De 26-jarige Badloe nam speciaal voor de Olympische Spelen een in het oog springend kapsel: hij liet een grote pijl in zijn haar scheren en verfde die blauw. Hij kreeg het idee van de animatieserie Avatar: The Last Airbender; hoofdpersoon Aang is met eenzelfde pijl getooid en kan alle vier elementen besturen. Dat is iets dat Badloe ook nastreeft.

De wind besturen lukte in de derde race in ieder geval al heel aardig. Badloe: "Dan volg ik de pijl, voel ik me goed, en het gaat achterlijk hard."