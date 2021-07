Als de wind aantrekt, meldt de lange Badloe zich direct vooraan in Tokio

Kiran Badloe ligt aardig op koers richting zijn doel in Japan; het veroveren van de olympische titel in de RS:X-klasse. Na de eerste dag ligt de windsurfer derde, achter de Zwitser Mateo Sanz Lanz en de Spanjaard Angel Granda Roque.

Een onvoorspelbare, aflandige wind die op een gegeven moment zelfs helemaal wegviel voorkwam dat Badloe zich direct voorin meldde. Die omstandigheden zijn voordeliger voor lichte windsurfers als Sanz Lanz en Granda Roque, die een kop kleiner en vele kilo's lichter zijn dan de 1.95 meter lange Badloe.

Met een vijfde plaats in de eerste race en een zevende plaats in de tweede, beide werden gewonnen door Sanz Lanz, hield Badloe de schade beperkt. Toen race drie van start ging, was de wind aangetrokken en toonde de drievoudig wereldkampioen zich direct de sterkste.