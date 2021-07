Wekdienst 25/7: Unesco beslist over Nederlands erfgoed • Wielrensters gaan voor goud

We beginnen met het weer. In de ochtend verlaat een regengebied via het noorden ons land. Er ontstaan stapelwolken die in de loop van de dag uitgroeien tot buien. Dit kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en windstoten. De zuidwestenwind is zwak tot matig en het wordt ongeveer 23 tot 25 graden. Vanavond nemen de buien af, maar helemaal droog wordt het niet.

Goedemorgen! Het Werelderfgoedcomité van UNESCO besluit vandaag naar verwachting over drie Nederlandse nominaties voor de werelderfgoedlijst en de Nederlandse wielrensters strijden voor het goud in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Werelderfgoedcomité van Unesco besluit waarschijnlijk over drie Nederlandse nominaties voor de werelderfgoedlijst: de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Romeinse Limes en de Hollandse Waterlinies. Omdat er vijftig nominaties beoordeeld worden, is het niet helemaal zeker dat de Nederlandse inzendingen vandaag aan bod komen.

Het is de laatste dag van de landelijke Tuinvlindertelling, die drie weken geleden begon. Vorig jaar werden 117.000 vlinders geteld, nog maar de helft van het aantal tien jaar eerder.

De Nederlandse wielrensters zijn op de Olympische Spelen begonnen aan de wegwedstrijd. De vrouwen zijn om 06.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan aan een rit van 137 kilometer. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering proberen om de vijfde Nederlandse gouden medaille ooit op dit onderdeel te winnen.

De roeiwedstrijden voor de Nederlandse deelnemers die voor maandag op de agenda stonden, zijn wegens slechte weersvoorspellingen vervroegd naar vandaag.

De hockeymannen spelen hun tweede poulewedstrijd om 14.45 uur tegen Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd hadden ze met 3-1 verloren tegen België.

Hoe hebben de Nederlandse olympiërs vannacht gepresteerd? Lees hier een overzicht en een vooruitblik op vandaag.

Wat heb je gemist?

In Hoorn zijn na een explosie en een brand in een appartementencomplex zo'n veertig woningen ontruimd. Volgens de brandweer wordt onderzocht of de constructie van de flat intact is en kunnen de bewoners tot die tijd niet terug naar huis.

De explosie was in een gebouw aan de Astronautenweg in het westen van Hoorn. Omwonenden spreken van een harde knal. Ook zegt een buurtbewoner dat er na de explosie iemand wegrende. De brand die daarna uitbrak was al snel zo goed als uit, meldt de brandweer.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Duizenden mensen hebben gisteren meegelopen in de Pride-mars in Boedapest. Sommige deelnemers protesteerden met spandoeken en borden tegen de omstreden Hongaarse anti-LHBTI-wet in Hongarije.

"We vechten voor onze vrijheid en onze waardigheid":