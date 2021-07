Waarom Joni Mitchells 'eng kwetsbare' album Blue zó wordt gewaardeerd

'Een mijlpaal' en 'een van de beste muziekalbums ooit'. Over Blue, de lp van de Canadese zangeres en schrijver Joni Mitchell, wordt doorgaans alleen in superlatieven gesproken en geschreven. Deze zomer kwam het album een halve eeuw geleden uit. Wat is de kracht van de plaat en waarom is het belang ervan sinds 1971 alleen maar groter geworden?

Daarover spreekt Nieuwsuur met de singer-songwriters Laura Jansen (44) en Eric Andersen (78). De eerste volgde drie jaar muziekcollege over Mitchell in Boston en heeft Blue grijs gedraaid, de laatste was (destijds al) en is (nog steeds) met haar bevriend. Andersen bracht in 1972 zelf een lp uit met de titel Blue River. In dat nummer zingt Joni Mitchell mee.

Blue was bijna Blue River

Kenners en liefhebbers van de popmuziek opgelet: Blue had bijna Blue River geheten. Dat zegt Andersen in Nieuwsuur. "We waren eens op een feestje in L.A. Ik had net een song geschreven die Blue River heet. En zij had een lied geschreven met de titel Blue, plus een song met de titel River. Ze wilde de titel van mijn lied gebruiken voor haar album: Blue River in plaats van Blue. Daar heb ik nee tegen gezegd."

Blauw dus, zonder rivier. Blauw is blauw. Eén woord - waarmee muziekgeschiedenis werd geschreven. Andersen: "Joni was erg onzeker over de ontvangst van Blue. Of het de toets der kritiek kon doorstaan. Als je een lp opneemt, kun je er geen afstand van nemen, dan ga je erin op. Maar als-ie dan later in de winkel ligt, kan de onzekerheid toeslaan. Dat overkwam Joni destijds ook."