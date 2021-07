Wekdienst Tokio: geen medaille zwemsters, focus ligt nu op wielrensters

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende programma van de Nederlanders olympiërs.

Het is wachten op de tweede Nederlandse medaille in Tokio na de handboogschutters gisteren. De estafettezwemsters eindigden op de 4x100 meter vrije slag met de vierde plaats net naast het podium.

Schermer Bas Verwijlen heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen en zou vandaag een medaille kunnen winnen. Dat zit er voor bokser Enrico Lacruz niet meer in; hij werd uitgeschakeld.

De handbalvrouwen streven ook een medaille na. Zij begonnen goed in Tokio door hun eerste groepswedstrijd overtuigend te winnen. Zeilster Marit Bouwmeester stelde teleur met de 21ste plaats in haar eerste race.

Dagprogramma

Later vandaag is er de ontknoping van de wegwedstrijd voor wielrensters met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen als grote kanshebbers en gaan de turnvrouwen proberen om in hun disciplines finaleplaatsen af te dwingen.

En net als gisteren komen ook de hockeymannen, 3x3-basketballers en Kiki Bertens weer in actie. Welke Nederlanders we nog meer gaan zien, zie je in het programmakaartje hieronder.