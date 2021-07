Vrijwel kansloze missie bokser Lacruz al ten einde in eerste ronde

Bokser Enrico Lacruz is al na een wedstrijd klaar in Tokio. In de klasse tot 63 kilogram moest hij het afleggen tegen de Amerikaan Keyshawn Davis, die op punten na elk van de drie ronden door de jury unaniem werd uitgeroepen tot winnaar.

Lacruz had het niet getroffen met de loting. Davis won op de WK in 2019 zilver en wordt nu gezien als een van de favorieten.

Door het uitgestelde kwalificatietoernooi had de 27-jarige Lacruz pas vorige maand zekerheid over deelname aan de Spelen. Na een plek bij de laatste zestien in Rio kreeg hij een loodzwaar speelschema voorgeschoteld bij zijn missie om die prestatie van vijf jaar geleden te verbeteren.

In de volgende ronde zou Soufiane Oumiha wachten, winnaar van het zilver tijdens de vorige Spelen. Dat is nu dus de opponent van Davis voor een plek in de kwartfinale.

Fontijn later in actie

Door de uitschakeling van Lacruz houdt alleen Nouchka Fontijn nog de Nederlandse eer hoog bij het boksen. Fontijn treft over drie dagen de Poolse Elisabeth Wojcik.