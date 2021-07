Titelhoudster Bouwmeester begint teleurstellend: 'Gevoel dat er nog heel veel gaat gebeuren'

Marit Bouwmeester - ANP

Marit Bouwmeester is haar Olympische Spelen niet goed begonnen. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial-klasse eindigde in de eerste race in Tokio op de 21ste plaats en in de tweede op plek 14. De Duitse Svenja Weger gaat na de eerste zeildag aan de leiding. Bouwmeester was de afgelopen jaren regelmatig op de Japanse wateren te bewonderen en streek voor deze Spelen als een van de eerste zeilers in Japan neer. Na haar olympische triomf vijf jaar geleden in Rio ging ze niet op vakantie, maar zocht ze meteen de volgende olympische locatie op om te trainen en een wedstrijd af te werken. Maar alle opgedane kennis van de haven van Enoshima, waar de zeilers in actie komen, en de haast maniakale voorbereiding bleek zondagmorgen vooralsnog weinig waard. In de eerste race verloor Bouwmeester al snel de aansluiting met de snelste boten en kon ze haar achterstand niet meer inlopen.

Marit Bouwmeester in actie op de Japanse wateren - Reuters

In de tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, lag Bouwmeester op een gegeven moment zelfs 34ste, maar ze herpakte zich en ging uiteindelijk als veertiende over de eindstreep. Lokale plekken met wind "Het is wat wat het is. Het zijn tricky omstandigheden hier. Ik denk dat ik twee keer hard bestraft ben: ik zeilde beter dan de resultaten laten zien. Maar het is een nog verre van voorbij", put ze hoop op de vele races die er nog op het programma staan op het Japanse water. "Het zit allemaal zo dicht op elkaar."

Bouwmeester: 'Tricky hier, echt bizar wat je hier tegenkomt in de races' - NOS