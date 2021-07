Bouwmeester begint het verdedigen van haar olympische titel teleurstellend

Marit Bouwmeester is haar Olympische Spelen niet goed begonnen. De regerend olympisch kampioene zeilen in de Laser Radial-klasse eindigde in de eerste race in Tokio op de 21ste plaats. De zege ging naar de Spaanse Cristina Pujol Bajo.

Bouwmeester was de afgelopen jaren regelmatig op de Japanse wateren te bewonderen en streek voor deze Spelen als een van de eerste zeilers in Japan neer. Na haar olympische triomf tijdens Rio 2016 ging ze niet op vakantie, maar zocht ze meteen de volgende olympische locatie op om te trainen en een wedstrijd te zeilen.

Maar alle opgedane kennis van de haven van Enoshima, waar de zeilers in actie komen, en de haast maniakale voorbereiding bleek zondagmorgen vooralsnog weinig waard. Bouwmeester verloor al snel de aansluiting met de snelste boten en kon haar achterstand niet meer inlopen.

Tien races + medalrace

Om 6.20 uur begint de tweede en laatste race van vandaag. In totaal zeilen Bouwmeester en consorten tien races, plus een medalrace.

Het is voor hen zaak daarin zo min mogelijk punten te scoren, waarbij het slechtste van de tien resultaten aan het einde wordt weggestreept. De nummer één krijgt één punt, de nummer twee krijgt twee punten enzovoorts. In de medalrace worden de punten verdubbeld.

Bouwmeester staat voorlopig op 21 punten.