Verwijlen bereikt laatste zestien op olympisch schermtoernooi

Schermer Bas Verwijlen heeft de derde ronde bereikt op de Olympische Spelen. De 37-jarige degenspecialist was met 15-10 te sterk voor de Zuid-Koreaan Kweon Young-jun.

Verwijlen, die net als Kweon vrijstelling voor de eerste ronde had gekregen, maakte het verschil in het slot van de partij. In de derde periode stond hij met 9-10 achter, maar met zes punten op rij liep de Brabander vervolgens vlot uit naar 15-10, ook omdat Kweon steeds wanhopiger op zoek ging naar treffers.

Verwijlen komt om 7.35 uur in actie in de derde ronde. Bij een overwinning evenaart hij zijn beste olympische prestatie, het bereiken van de kwartfinales in 2008. Verwijlen neemt voor de vierde keer deel aan de Spelen.