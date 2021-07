Roemloze aftocht Verwijlen in olympisch schermtoernooi: 'Baal gruwelijk'

Bas Verwijlen (rechts) tegenover Romain Cannone - ANP

Schermer Bas Verwijlen is in de derde ronde uitgeschakeld op de Olympische Spelen. De 37-jarige degenspecialist moest zijn meerdere erkennen in de Fransman Romain Cannone: 11-15. Na de eerste van drie periodes keek Verwijlen, de nummer 7 van de plaatsingslijst, tegen een 3-8 achterstand aan. Cannone, de nummer 23, liet onder meer vijf treffers op rij noteren. In de tweede periode kwam Verwijlen terug tot 9-11 en aan het begin van de derde en laatste periode maakte hij er zelfs 10-11 van. Maar vervolgens bleek Cannone toch een maatje te groot, onder meer dankzij drie opeenvolgende treffers. In discussie Verwijlen reageerde na afloop teleurgesteld en ging nog even met de wedstrijdleiding in discussie. Uiteindelijk feliciteerde hij Cannone toch maar. "Ik had het idee dat ik hem raakte, maar mijn lampje ging niet af", verklaarde hij zijn boosheid na afloop. "Normaal mag je dan je degen aanbieden en moet de scheidsrechter controleren of die het doet. Als er dan scheidsrechters zijn die zichzelf boven de regels plaatsen is dat jammer."

Ook schermer Verwijlen zat in corona-onzekerheid: 'Leukere Spelen meegemaakt' - NOS

Verwijlen gaf echter direct aan dat dat moment niet de oorzaak was van zijn verliespartij. "Ik kreeg moeilijk vat op hem, een snelle schermer met goed voetenwerk." "Dit is verschrikkelijk balen, zuur. Ik heb een moeilijke weg gehad, hiernaartoe.", aldus Verwijlen, die zijn tranen moet wegslikken. "Het was echt de vraag of ik kon meedoen, ik zat op dezelfde vlucht en in dezelfde bus als de vier sporters die positief hebben getest. Ik ben ook in nauw contact geweest met een van hen (taekwandoka Reshmie Oogink, red.)" "Ik heb drie dagen in onzekerheid gezeten, de kans dat ik positief was was zeker aanwezig. Wij zijn op hele gekke tijden gaan ontbijten, lunchen en avondeten. Ik wilde zoveel mogelijk mensen vermijden. Ik heb wel eens leukere Spelen meegemaakt."

Romain Cannone balt de vuist na een treffer - ANP

Het is niet voor het eerst dat Verwijlen teleurstellend presteert op de Olympische Spelen. In 2012 gold hij als kanshebber voor een medaille, maar vormde de derde ronde het eindstation. Vier jaar later, in Rio de Janeiro, struikelde hij al in de tweede ronde. Het bereiken van de kwartfinales in 2008 is Verwijlens beste olympische resultaat. De schermer gaf aan wel even nodig hebben om de nieuwe teleurstelling te verwerken. "Je wilt het beste uit jezelf halen en dat is niet gelukt. Daar baal ik gruwelijk van, ik heb er zo hard voor gewerkt en zo veel voor opzij gezet en opgeofferd. Niet alleen ik, maar ook mijn vrouw. Dan wil je toch graag wat terugdoen." "Dat dat niet lukt... dat duurt wel een paar dagen om daar overheen te komen."

Tweede ronde Verwijlen had in de tweede ronde met 15-10 gewonnen van de Zuid-Koreaan Kweon Young-jun, al ging dat minder gemakkelijk dan de eindstand doet vermoeden. Verwijlen, die net als Kweon vrijstelling voor de eerste ronde had gekregen, maakte het verschil in de slotfase. In de derde periode stond hij met 9-10 achter, maar met zes punten op rij liep de Brabander vervolgens vlot uit naar 15-10, ook omdat Kweon steeds wanhopiger op zoek ging naar treffers.

Bas Verwijlen (links) in actie tegen Kweon Young-jun - Reuters