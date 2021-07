Estafettezwemsters grijpen naast olympische medaille op 4x100 vrij

Het was de 22ste maal in de olympische historie dat Nederland op het aflossingsnummer in de finale stond. De laatste keer dat de laatste acht niet gehaald werd, was tijdens Mexico 1968.

Twaalf maal werd een medaille veroverd. Twee maal bleek Nederland de sterkste: tijdens de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn en in 2008, toen de Golden Girls in Peking een klasse apart bleken.

Zwakke opening

In Tokio bleek de ketting eens te meer zo sterk als de zwakste schakels. Startzwemster Busch klokte 54,64, waarna Kromowidjojo als achtste moest overnemen.

De 30-jarige Groningse splitte in 52,87, de na haar gestarte Toussaint bleek goed voor 54,14. De achterstand was daarmee dusdanig opgelopen dat zelfs slotzwemster Heemskerk de meubelen niet meer kon redden. Met haar 52,05 bracht ze het kwartet van de zevende naar de vierde plek.