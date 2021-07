Skiffeuse Souwer naar halve finales olympisch roeitoernooi

Roeister Sophie Souwer heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van de skiff. In haar kwartfinale eindigde de 34-jarige Souwer keurig in de topdrie: ze werd op 1,72 seconde tweede achter de Oostenrijkse Magdalena Lobnig, de Europees kampioene van 2016.

Souwer roeide de afgelopen jaren in de acht en in de dubbelvier en veroverde drie WK- en zes EK-medailles, met als hoogtepunt het WK-goud van 2017 in de vier. Sinds een jaar combineert ze haar werk als verloskundige met het skiffen.