Drie Nederlandse roeiboten varen in Tokio naar olympische finale

Roeisters Lisa Scheenaard en Roos de Jong hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de finale van de dubbeltwee. Het duo, dat vrijdag zijn serie won, gleed ook in zijn halve finale als eerste over de finish.

Scheenaard en De Jong veroverden bij de laatste WK brons achter Nieuw-Zeeland en Roemenië. Die boten eindigden in de andere halve finale op de eerste twee plaatsen. Roemenië was met 7.04,31 een stuk sneller dan Nederland (7.08,09) en Nieuw-Zeeland (7.09,05) een fractie langzamer.

De dubbeltwee is na de vier-zonder en de dubbelvier de derde Nederlandse vrouwenboot die een finale zal roeien.

Nog twee boten naar finale

Het duo Melvin Twellaar/Stef Broenink maakte zondag veel indruk door in de halve finale wereldkampioen China drie seconden achter zich te houden. De twee zitten pas een jaar bij elkaar in de boot en veroverden op de laatste twee EK's goud en zilver.