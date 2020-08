Stranden stromen vol: Katwijk roept op om niet meer te komen

De gemeente Katwijk roept mensen op niet meer naar het stand te komen, omdat het vol is. Ook op andere stranden in het land is het druk.

Alle parkeerplekken in Noordwijk, Hoek van Holland en Westland zijn bezet. Mensen kunnen alleen maar met de fiets naar het strand. In de gemeente Westland zijn verkeersregelaars ingezet, meldt Omroep West. Ook staan er boa's bij strandopgangen om te kijken of mensen zich aan de coronaregels houden.

Op de weg naar Zandvoort staat een file en er rijden per uur acht treinen naar de badplaats. Ook daar worden verkeersregelaars ingezet als parkeerplaatsen vol zijn.

Kom per fiets of scooter

Het RIVM heeft voor vandaag het Nationaal Hitteplan afgekondigd om mensen extra alert te maken op de gezondheidsrisico's van warm weer. Vorige week raakten mensen oververhit omdat ze in de auto lange tijd moesten zoeken naar een plek, schrijft NH Nieuws. Onder meer de Veiligheidsregio Kennemerland raadt strandgangers aan met de fiets of scooter te komen.

Niet alleen in de kustplaatsen is het druk. Bij het drukbezochte Park Somerlust aan de Amstel zijn hekken neergezet. Die moeten voorkomen dat de populaire zwemplek afgeladen vol komt te liggen. Er werd de afgelopen periode lang niet altijd goed afstand gehouden door bezoekers, meldt stadszender AT5.

Paraplu mee tegen de zon

De ANWB adviseert iedereen die een lange autorit gaat maken de komende dagen, om een paraplu mee te nemen. "Zo bescherm je jezelf tegen de brandende zon als je bij pech je auto uit moet." Ook wordt automobilisten geadviseerd genoeg water mee te nemen. Daarnaast kunnen ze de airco beter niet te koud zetten. "Niet meer dan 6 graden onder de buitentemperatuur. Daarmee voorkom je klachten als verkoudheid of hoofd- en keelpijn."

Elk jaar opnieuw laten mensen tijdens warme dagen kinderen of honden in auto's zitten. De Dierenbescherming waarschuwt dat dat gevaarlijk is. Het kan in een auto wel 65 graden worden. Omroep West laat zien wat je moet doen als je een dier of kind in een warme auto ziet zitten.