Parkeerplekken bij stranden bezet, Katwijk roept op niet meer te komen

De gemeente Katwijk roept mensen op niet meer naar het stand te komen, omdat het vol is. Ook op andere stranden in het land is het druk.

Alle parkeerplekken in Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk, Hoek van Holland en Westland zijn bezet. Mensen kunnen alleen maar met de fiets naar de stranden. In de gemeente Westland zijn verkeersregelaars ingezet, meldt Omroep West. Ook staan er boa's bij strandopgangen om te kijken of mensen zich aan de coronaregels houden.

Op de weg naar Zandvoort staat een file. Ook daar worden verkeersregelaars ingezet als parkeerplaatsen vol zijn. Het is volgens de gemeente Bloemendaal soms lastig om anderhalve meter afstand te houden op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal.