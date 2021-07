Tunesische tiener Hafnaoui (18) stunt met olympisch zwemgoud

Ahmed Hafnaoui heeft op de Spelen in Tokio voor een sensatie gezorgd door op de 400 meter vrije slag het goud in de wacht te slepen.

De Tunesiër is pas 18 jaar en plaatste zich als achtste en laatste voor de finale. Hij had geen last van podiumvrees en nestelde zich na 150 meter op de tweede plek.

Op de laatste 100 meter leek hij even weg te vallen, maar met een geweldige sprint hield hij de Australiër Jack McLoughlin van het goud af.

Voetsporen Mellouli

Hafnaoui treedt met zijn prestatie in de voetsporen van Oussama Mellouli. Zijn landgenoot veroverde in 2008 goud op de 1.500 meter vrije slag en won vier jaar later de 10 kilometer open water.