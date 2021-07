Uitstekende start handbalsters, die gastland Japan op grote nederlaag trakteren

Een fris spelend Oranje heeft de eerste groepszege binnen bij de Olympische Spelen. Ondanks een voorbereiding vol tegenslagen werd door de Nederlandse handbalsters met snel en creatief spel weinig heel gelaten van gastland Japan (32-21).

De wereldkampioen bleek kwetsbaar, in de voorbereiding op Tokio. De ploeg kreeg ook tegenvallers te verduren, met het wegvallen van Estavana Polman en Delaila Amega met zware knieblessures. En Yvette Broch, die toch afzag van deelname.

Maar de knop is om, bleek na een furieuze openingsfase van Oranje. Met een zeer trefzekere Lois Abbingh en ook een sterke Tess Wester, die bij haar club Odense afgelopen seizoen niet meer de onbetwiste nummer een was in het doel.

Vier jaar geleden nog gelijk

En Japan is ook niet de minste tegenstander in de groep, waaruit vier van de zes landen naar de kwartfinale gaan. Op het WK in eigen land, waar Nederland in 2019 de titel pakte, werd Japan tiende. Tijdens de editie daarvoor won Nederland pas na verlenging, na 20-20 in de reguliere speeltijd.

Nu had de ploeg van coach Emmanuel Mayonnade die productie bij rust al bijna geëvenaard (18-10), om in de tweede helft verder weg te lopen naar een zeer respectabele score.

Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro zijn achtereenvolgens de volgende tegenstanders van Oranje in de poule.