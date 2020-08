Cultuurverschil en heimwee: Caribische jongeren worstelen met studie in Nederland

Caribische jongeren die in Nederland komen studeren, hebben vaak een vertekend beeld van dit land waardoor ze moeite hebben om hun opleiding door te komen. Dat stelt orthopedagoog Marhainska Sakoetoe in haar boek Hulanda? Stòi'nèk!.

In dat boek, de eerste studiegids in het Papiaments voor Caribische jongeren, deelt ze tips en ervaringen van studenten die naar Nederland zijn gekomen. Sakoetoe studeerde in 2007 pedagogiek in Nederland en merkte dat verhuizen naar de andere kant van de wereld voor een studie niet voor iedereen is weggelegd.

"Het is een keuze met veel consequenties. Je moet leren omgaan met heimwee, je eigen financiën en tegenslagen. Het zijn vaak problemen die, mede door de grote cultuurverschillen tussen de Cariben en Nederland, onzichtbaar blijven."

Annelies Lourentz-Barbolina van Virtual Youth Support beaamt dat. Zij begeleidt Curaçaose studenten die op het vliegtuig willen stappen. Een van de belangrijkste dingen is de taal, zegt ze. "Je denkt dat je wel goed Nederlands spreekt als je op Curaçao zit, maar eenmaal in Nederland valt het vies tegen."

7 op de 10 redt het niet

"Je begrijpt misschien je vakken op school niet goed en misschien maak je de verkeerde keuze met wat je wil gaan studeren. Eenmaal daar is het niet wat je had verwacht", besluit Lourentz-Barbolina. Uit onderzoek van haar bureau blijkt dat zo'n 7 op de 10 Curaçaose jongeren het niet redt in Nederland.

Sabitah Lanoy laat zich daar niet door afschrikken. Ze begint komende week aan haar studie Frans en is van plan om zeker vier jaar in Nederland te blijven. "Het is spannend, een hele nieuwe stage in mijn leven. Ik denk dat ik in mijn studie de enige ben uit Curaçao."

Ze staat er zelfverzekerd in en is ook niet bang om geconfronteerd te worden met dingen als discriminatie, zegt ze. "Ik bereid me wel voor dat ik in aanraking kan komen met racisme, maar het is niet zo dat me dat gaat belemmeren of stoppen. Als ik met een doel ga, dan ga ik dat ook bereiken."

'Ga op vakantie of zoek contact met studenten'

Voor Sabitha scheelt het dat ze een vangnet heeft in Nederland, omdat haar broers al eerder zijn vertrokken en er ook andere bekenden zijn waar ze op kan terugvallen. Hoe dan ook is haar keuze een grote stap. "Ik ga zeker heimwee voelen, maar niet sterk genoeg om met mijn studie te stoppen en terug te komen. Ik moet echt gewoon doorzetten."

Die heimwee is ook een van de onderwerpen die Sakoetoe behandelt in haar boek. Om de kans op slagen groter te maken, adviseert ze toekomstige studenten om al eerder op vakantie te gaan in Nederland. "Als dat niet kan, is het slim om online goed onderzoek te doen en proberen contact te leggen met iemand die in Nederland al het vak uitoefent dat je wil studeren."

De Nationale Ombudsman is in maart een onderzoek gestart naar de problemen waar studenten van de Caribische eilanden tegenaan lopen tijdens hun studie in Nederland. Begin december worden de resultaten verwacht.